16:52 22 декабря | КИБЕРСПОРТ

Virtus.pro подписала датского игрока по LoL

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Российская киберспортивная организация Virtus.pro подписала соглашение с двумя игроками по дисциплине League of Legends, сообщает официальный сайт компании. Новыми членами пятерки стали игрок верхней линии датчанин Рафаэль "Doxy" Адл-Зараби и лесник Илья "Kreox" Гром из России. Ранее состав "медведей" пополнили Даниэл "Blasting" Кудрин, Александр "SaNTaS" Лифашин и Иван "Paranoia" Типухов. Doxy уже имеет опыт выступления за российские коллективы. В прошлом сезоне Адл-Зараби защищал цвета Vega Squadron и Natus Vincere, с которой пробился в полуфинал летнего LCK 2016.


 

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