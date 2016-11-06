Virtus.pro поборется с OG за выход на ESL One Genting

Российский коллектив Virtus.pro со счетом 2:1 переиграл греческую Ad Finem в полуфинальном матче европейских квалификаций к ESL One Genting. Соперником “медведей” в финальной встрече отборов станет OG, выступающая под флагом европейского союза. Во втором полуфинале OG оказалась сильнее другого российского коллектива – Fantastic Five.

Заключительный этап турнира с призовым фондом 250 тысяч долларов пройдет в начале 2017 года в Гентинге, Малайзия. В соревнованиях примут участие 8 коллективов. Три приглашенных команды встретятся с победителями региональных квалификаций в пяти регионах.