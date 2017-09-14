Virtus.pro анонсировала состав по Paladins вслед за Na`Vi

Российская организация Virtus.pro объявила о подписании команды по игре Paladins. В состав "медведей" вошли россиянин Лев "elvenpath" Строков, немец Эспен "Sephicloud" Криспиен, шведы Лукас "CogCog" Мирбт, Саймон "Simsiloo" Андерсон и норвежец Леандер "isbittenner" Аспестранд.

– Издатель игры Paladins – компания Hi-Rez – предложил нам достаточно интересную сделку, где создается лига и гарантируется поддержка всем командам. Обязательство с нашей стороны – создать составы. У нас европейский состав, мы присоединимся к европейскому дивизиону.

Я думаю, этот дивизион будет более сильным и динамичным, чем североамериканский. Это должно способствовать росту интереса к игре в Европе и СНГ. Я надеюсь, что наши парни смогут бороться за самые высокие позиции. – цитирует генерального менеджера Virtus.pro Романа Дворянкина официальный сайт команды.

Напомним, что ранее киберспортивная ассоциация WESA объявила о создании Paladins Premier League. До Virtus.pro составы по Paladins представили Natus Vincere и Ninjas in Pyjamas.

Paladins – многопользовательский шутер от первого лица, разрабатываемый компанией Hi-Rez Studios. За первую неделю после релиза в Steam игра была скачана 800 тысяч раз и вошла в десятку самых популярных бесплатных игр.