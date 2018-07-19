Virtus.pro анонсировала состав по Fortnite

Российская организация Virtus.pro объявила о подписании двух игроков в Fortnite. В состав "медведей" вошли Артур "7ssk7" Кюршин и Джамал "Jamside" Сайдаев.

– Приход нашей команды в Fortnite планировался давно, подготовка к нему шла достаточно долго. Мы возлагаем большие надежды как на саму дисциплину, так и на парней, которых мы уже подписали. Мы также рассматриваем возможность подписания еще нескольких человек исходя из того, в каком направлении будет развиваться турнирная составляющая игры, – цитирует генерального менеджера Virtus.pro Романа Дворянкина официальный сайт команды.

Ранее составы по Fortnite открыли Team Secret, FaZe Clan, Fnatic и другие организации.

Fortnite – компьютерная игра в жанре королевской битвы, разработанная и выпущенная компанией Epic Games. В последнее время игра превратилась в феномен массовой культуры – ей удалось привлечь множество новых игроков из числа людей, ранее не интересовавшихся компьютерными играми. Например, форвард "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн празднует голы, исполняя танец одного из персонажей Fortnite. А новичок РФПЛ "Енисей" объявил о подписании защитника Дмитрия Ятченко с помощью ролика из игры.