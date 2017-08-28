Видео: Мейвезер и Макгрегор предстали в образе танков из World of Tanks

В интернете появился видеоролик, в котором непобежденный чемпион мира Флойд Мейвезер и чемпион UFC Конор Макгрегор были представлены в образе танков из серии игр World of Tanks. Бой между американским боксером и ирландским бойцом смешанного стиля состоялся в ночь на воскресенье, 27 августа, и завершился победой первого техническим нокаутом в 10-м раунде.

World of Tanks выкатил видос с танками в образе Макгрегора и Мэйуэзера pic.twitter.com/rNj9Y9J0Nu – Drafts (@dotrustaff) 28 августа 2017 г.

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