Весной в Москве откроется новая киберспортивная арена

Глава киберспортивного холдинга ESforce Антон "Sneg1" Черепенников опубликовал в своем Twitter-аккаунте макеты новой московской арены для проведения соревнований по компьютерному спорту, а также сообщил дату ее открытия. Планируется, что 1 апреля новый стадион распахнет свои двери для всех поклонников киберспорта. Здание площадью 5 тысяч квадратных метров располагается в районе станции метро Тимирязевская.

Arena Moscow - Yota Arena ) some new pictures. 1.04.2017 :P pic.twitter.com/llI1wWNHfg – VPSneg (@VPSneg) 12 декабря 2016 г.