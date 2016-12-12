19:32 | КИБЕРСПОРТ

Весной в Москве откроется новая киберспортивная арена

Макет Yota Arena. Фото twitter.com/VPSneg
Макет Yota Arena. Фото twitter.com/VPSneg
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Глава киберспортивного холдинга ESforce Антон "Sneg1" Черепенников опубликовал в своем Twitter-аккаунте макеты новой московской арены для проведения соревнований по компьютерному спорту, а также сообщил дату ее открытия. Планируется, что 1 апреля новый стадион распахнет свои двери для всех поклонников киберспорта. Здание площадью 5 тысяч квадратных метров располагается в районе станции метро Тимирязевская.

 
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Материалы REN-TV

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