"Вердер" открыл киберспортивное подразделение

Немецкий футбольный клуб "Вердер" сообщил об открытии киберспортивного подразделения. Первой дисциплиной организации станет FIFA. Клуб подпишет киберфутболиста сразу после выхода новой версии симулятора осенью текущего года.

На данный момент неизвестно, будет ли клуб открывать составы по CS:GO, Dota 2 и League of Legends. Напомним, в европейском дивизионе по LoL представлена команда другого немецкого футбольного клуба – "Шальке".

Представители "Вердера" также отмечают, что будут уделять физической форме киберспортсменов особое внимание. Главным спонсором подразделения стала компания по производству здоровых продуктов.