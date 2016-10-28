Vega объявила открытый набор во второй состав по LoL

Киберспортивная организация Vega Squadron объявила на своем официальном сайте о начале открытого набора в Vega Squadron.Academy – второй состав по дисциплине League of Legends. Vega гарантирует поддержку и консультации тренера, аналитика и психолога основного состава, с игроками которого предлагается проводить совместные тренировки. Организация рассматривает игроков европейского региона от 17 лет и рангом не ниже D4.

В текущем сезоне “акулы” заняли второе место в LCL – отборочных в СНГ-регионе к чемпионату мира по LoL. В финале коллектив уступил Albus Nox Luna.