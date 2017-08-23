Ведущий спортивный канал Германии покажет "мэйджор" в Гамбурге

Киберспортивная организация ESL сообщила о начале сотрудничества с ведущим немецким спортивным СМИ Sport1. Согласно договору, портал и телевизионный канал холдинга будут транслировать предстоящий "мэйджора" по Dota 2 – ESL One Hamburg. Турнир с призовым фондом миллион долларов стартует 28 октября в Гамбурге. Заключительный этап первенства примет "Барклайкард арена", вместимость которой составляет 16 тысяч человек.

Sport1 также будет транслировать финалы зимнего и летнего чемпионатов от ESL. Точные даты и место проведения пока не анонсированы. Ранее немецкий спортивный канал добавлял в свою сетку вещания турниры по League of Legends и FIFA. Руководство холдинга планирует увеличивать объем киберспортивного контента, сообщает esportsobserver.com