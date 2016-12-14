ВЦИОМ: зависимость от компьютерных игр распространеннее, чем алкоголизм

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования о молодежи. В рамках опроса о "поколении селфи" россияне отвечали в том числе на вопросы о проблеме зависимости молодых людей от компьютерных игр. 77 процентов опрошенных часто с ней сталкиваются. Любопытно, что это даже более распространенная проблема, чем алкоголизм и наркомания (64 процента), конфликты с родителями (62 процента) и ровесниками (61 процент). Причем негативные эффекты зависимости от компьютерных игр и негативное влияние интернета признают и сами молодые люди: среди 18-34-летних об этих проблемах заявляют 72 процента и 69 процентов соответственно.