16:30 | КИБЕРСПОРТ

Василий Кикнадзе: "Многие киберспортсмены в хорошей физической форме, а не паукообразные хлюпики"

0
0
0
1

Бывший руководитель канала "Спорт" Василий Кикнадзе в интервью порталу "Бизнес Online" озвучил свое отношение и интерес к киберспорту, а также рассказал о перспективах его развития.

– Я поставил на первый план собственные интересы и занялся интернетом вообще и киберспортом в частности. Его можно запрещать, закрывать, ставить барьеры и закрывать интернет, но популярность киберспорта будет только расти. – заявил Кикнадзе в интервью – Сумасшедшая эффективность с точки зрения рентабельности капиталовложений. И совершенно непрогнозируемые условия успеха издателей игр: кто попал в волну, заполучил игроков, тот в течение 5 – 7 лет может стать миллиардером. Этот бизнес в достаточной степени еще не отстроен, не сегментирован, но приносит дивиденды уже сегодня. Кроме того, в киберспорте работают иные принципы монетизации по сравнению с традиционными видами спорта. А аудитория приучена платить. Это большой плюс.

– Я недавно этим занялся, еще года не прошло. Не могу претендовать на глубину восприятия, но две вещи приятно удивили. Во-первых, оказалось, что многие профессиональные киберспортсмены – они в очень хорошей физической форме, а не паукообразные хлюпики. Во-вторых, благодаря интернету киберспорт универсален. – подчеркнул бизнесмен – В том смысле, что не имеет границ. Его огромное преимущество – в интернационализме. Команда может состоять из русских, украинцев, белорусов – и никаких проблем не возникает.

Дополнительная информация

http://sport.business-gazeta.ru/article/180877/

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

ladafan

а еще больше толстые социопаты!!!!

17:04

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ