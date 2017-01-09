Василий Кикнадзе: "Многие киберспортсмены в хорошей физической форме, а не паукообразные хлюпики"

Бывший руководитель канала "Спорт" Василий Кикнадзе в интервью порталу "Бизнес Online" озвучил свое отношение и интерес к киберспорту, а также рассказал о перспективах его развития.

– Я поставил на первый план собственные интересы и занялся интернетом вообще и киберспортом в частности. Его можно запрещать, закрывать, ставить барьеры и закрывать интернет, но популярность киберспорта будет только расти. – заявил Кикнадзе в интервью – Сумасшедшая эффективность с точки зрения рентабельности капиталовложений. И совершенно непрогнозируемые условия успеха издателей игр: кто попал в волну, заполучил игроков, тот в течение 5 – 7 лет может стать миллиардером. Этот бизнес в достаточной степени еще не отстроен, не сегментирован, но приносит дивиденды уже сегодня. Кроме того, в киберспорте работают иные принципы монетизации по сравнению с традиционными видами спорта. А аудитория приучена платить. Это большой плюс.

– Я недавно этим занялся, еще года не прошло. Не могу претендовать на глубину восприятия, но две вещи приятно удивили. Во-первых, оказалось, что многие профессиональные киберспортсмены – они в очень хорошей физической форме, а не паукообразные хлюпики. Во-вторых, благодаря интернету киберспорт универсален. – подчеркнул бизнесмен – В том смысле, что не имеет границ. Его огромное преимущество – в интернационализме. Команда может состоять из русских, украинцев, белорусов – и никаких проблем не возникает.