Valve разъяснила порядок сбора "налога на Google"

В закрытой группе Steam для разработчиков появилась информация от представителя Valve о порядке взимания налога с продаж, введенного 1 января 2017 года в России, сообщается на странице Steam в социальной сети "Вконтакте".

Налог будет включен в установленную цену на игру. Это означает, что покупатель заплатит сумму, отображенную на странице товара в магазине, а вычет налога произойдет после покупки.

Valve приводит пример:

1. Партнер устанавливает цену в 10 000 рублей.

2. Покупатель платит 10 000 рублей.

3. Valve отсылает 1525 рублей (18 процентов НДС) российским налоговым службам.

4. Оставшиеся 8475 рублей подлежат установленному разделению прибыли между партнером и Valve.

Таким образом, от введения налога пострадает как сама Valve, так и издатели игр. В то же время никакого поднятия цен и дополнительных сборов от Valve не будет, поднять цены могут только издатели, которые недополучат прибыль от продаж.

Информация о повышении цен на игры в Steam на 18 процентов оказалась ложной