00:59 3 февраля | КИБЕРСПОРТ

Valve и еще 5 разработчиков могут обвинить в монополизации цен

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Комиссия Европейского Союза по антиконкурентной практике проведет расследование деятельности корпорации Valve и пяти разработчиков компьютерных игр на предмет монополизации цен на компьютерные игры в европейских странах, сообщает dotesports.com.

Комиссия считает, что привязка цен на игры к геолокации нарушает законы Европейского Союза о свободной торговле. Напомним, что стоимость игр на платформе Steam отличается в разных странах, а "гео-блокировка" не позволяет приобрести продукт в другом государстве.

– Электронная торговля должна предоставлять покупателю широкий выбор, а не ограничивать его границами стран в рамках ЕС, – заявила член комиссии Маргарита Верстагер. – Мы проведем расследование на пример того, нарушает ли деятельность корпорации Valve закон, привязывая цену на продукт к месту проживания покупателя.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Boss Mode

ZohanDvir, Россия не ЕС)

13:26 3 февраля

ZohanDvir

и тогда игры в России будут стоить как в Европе))) они и так стали стоить дорого для России - поднимут еще - ваще никто покупать не будет - пиратство)))

07:52 3 февраля

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