Valve и еще 5 разработчиков могут обвинить в монополизации цен

Комиссия Европейского Союза по антиконкурентной практике проведет расследование деятельности корпорации Valve и пяти разработчиков компьютерных игр на предмет монополизации цен на компьютерные игры в европейских странах, сообщает dotesports.com.

Комиссия считает, что привязка цен на игры к геолокации нарушает законы Европейского Союза о свободной торговле. Напомним, что стоимость игр на платформе Steam отличается в разных странах, а "гео-блокировка" не позволяет приобрести продукт в другом государстве.

– Электронная торговля должна предоставлять покупателю широкий выбор, а не ограничивать его границами стран в рамках ЕС, – заявила член комиссии Маргарита Верстагер. – Мы проведем расследование на пример того, нарушает ли деятельность корпорации Valve закон, привязывая цену на продукт к месту проживания покупателя.