Valve будет платить пользователям за найденные баги

Компания Valve объявила о новом способе поиска багов в продуктах Steam. Разработчик намерен платить пользователям деньги за найденные уязвимости. Сумма выплат будет зависеть от серьезности бага и может превышать две тысячи долларов. Полный список проблем и вознаграждений доступен на сайте компании.

Нововведение будет осуществляться в рамках программы Bug Bounty. При этом речь идет о приложениях Steam для ПК и мобильных устройств. На игры предложение распространяться не будет.