В World of Tanks добавлена шведская техника

В игру World of Tanks был добавлен патч 9.17. Главным новшеством является наличие шведской боевой техники, представленной в двух ветках ПТ-САУ и смешанной. Также в WoT были внесены новые виды игровой механики, доступной представителям шведской нации. Переработке подверглись многие виды премиальных танков и звук. Подробный обзор нового патча доступен в видео.

Портал navi-gaming.com опубликовал мнение менеджера украинского коллектива Natus Vincere Дмитрия "de1uxe" Репина: "Шведы оставили двоякое впечатление. Поначалу на тесте это были имба-танки. Потом их характеристики сильно занерфили, и теперь непонятно, зачем вообще качать Kranvagn. Низкая точность и пробитие, слабая динамика – АМХ 50 В по всем параметрам лучше, кроме бронирования башни. ПТ узкоспециализированные и найдут своих почитателей среди игроков, любящих стелс-режим. Появления ТТ в киберспорте пока не предвидится (кроме, быть может, "Затерянного города"). Использование ПТ возможно в дефе либо в позиционной атаке, все-таки точность и ДПМ в осадном режиме очень хороши".