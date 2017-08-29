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18:20 | КИБЕРСПОРТ

В World of Tanks добавили режим 30 на 30 и усиленные советские танки


Сегодня разработчик игры World of Tanks выпустил обновление 9.20, добавившее в игру режим "Генеральное сражение" с битвами 30 на 30 и новую ветку китайских ПТ-САУ. Обновление также улучшило характеристики ряда советских, французских, американских и японских машин.

В новом режиме команды из 30 участников сражаются на новой карте "Небельбург" площадью вдвое больше стандартной – 2 квадратных километра. В генеральных сражениях могут принимать участие только машины 10-го уровня.

Напомним, на летнем чемпионате мира по WoT в московском "ВТБ Ледовый дворец" команды состояли из семи человек. На данный момент неизвестно, будет ли использоваться режим "Генеральное сражение" на киберспортивных турнирах.

 

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