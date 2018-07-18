В WESG объяснили причины задержек выплат призовых

Компания WESG опубликовала официальное сообщение относительно задержек выплат призовых последнего турнира. Организаторы объяснили, что основными проблемами в этой связи являются непредоставление участниками корректной информации о реквизитах, а также необходимость дополнительных проверок налоговыми службами Китая при транзакциях, превышающих 40 тысяч долларов.

В WESG подчеркивают, что призовые получили около половины победителей. При этом компания намерена рассчитаться со всеми как можно раньше.

Финал WESG 2017 проходил с 13 по 18 марта года в Хайкоу. Призовой фонд в дисциплинах CS:GO и Dota 2 составлял 1,5 миллиона долларов, кроме того 400 тысяч были разыграны в StarCraft II и 300 тысяч – в Hearthstone.