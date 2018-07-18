В WESG объяснили причины задержек выплат призовых

Компания WESG опубликовала официальное сообщение относительно задержек выплат призовых последнего турнира. Организаторы объяснили, что основными проблемами в этой связи являются непредоставление участниками корректной информации о реквизитах, а также необходимость дополнительных проверок налоговыми службами Китая при транзакциях, превышающих 40 тысяч долларов.
В WESG подчеркивают, что призовые получили около половины победителей. При этом компания намерена рассчитаться со всеми как можно раньше.
Финал WESG 2017 проходил с 13 по 18 марта года в Хайкоу. Призовой фонд в дисциплинах CS:GO и Dota 2 составлял 1,5 миллиона долларов, кроме того 400 тысяч были разыграны в StarCraft II и 300 тысяч – в Hearthstone.
Regarding the payment of prize money, rest assured, we are doing everything we can to complete the processes required. Plz coordinate with our staff to ensure the transactions go smoothly. We appreciate your understanding and patience.– WESG (@WESGcom) 17 июля 2018 г.
✉️Email for further help: prize@wesg.com pic.twitter.com/t1xuLAOdAR