16:33 | КИБЕРСПОРТ

В StarCraft II появится искусственный интеллект от Google

0
0
0

Blizzard начала сотрудничество с британской компанией DeepMind, которая специализируется на технологиях в области искусственного интеллекта. С 2017 года планируется внедрение разработок в StarCraft II. Однако речи о том, чтобы боты могли играть на равных с профессиональными киберспортсменами, пока не идет. Специалисты DeepMind не будут создавать собственный продукт в игре – внедрять искусственный интеллект будут сторонние программисты.

DeepMind была основана в 2010 году, а спустя четыре года компанию выкупила корпорация Google.

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ