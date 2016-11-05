В StarCraft II появится искусственный интеллект от Google

Blizzard начала сотрудничество с британской компанией DeepMind, которая специализируется на технологиях в области искусственного интеллекта. С 2017 года планируется внедрение разработок в StarCraft II. Однако речи о том, чтобы боты могли играть на равных с профессиональными киберспортсменами, пока не идет. Специалисты DeepMind не будут создавать собственный продукт в игре – внедрять искусственный интеллект будут сторонние программисты.

DeepMind была основана в 2010 году, а спустя четыре года компанию выкупила корпорация Google.