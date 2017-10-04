В шведскую NiP вложили более 10 миллионов долларов

Шведская организация Ninjas in Pyjamas привлекла более 10 миллионов долларов инвестиций, сообщает The Esports Observer. Инвестором стал Феликс Гранандер, сын медиамагната Яна Стенбека. Гранандер также планирует приобрести 15 процентов акций "ниндзей в пижамах".

По словам генерального директора NiP Хишама Шахима, за счет сотрудничества с новым инвестором организация планирует глобально развиваться. Шахим также отметил, что Ninjas in Pyjamas по-прежнему будет нацелена на киберспорт, но при этом не оставит без внимания блогеров и стримеров.

Напомним, что у NiP есть составы по CS:GO, League of Legends и Paladins. Кроме того, шведы в скором времени объявят о вступлении в новую киберспортивную дисциплину.