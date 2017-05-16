В России стартовали съемки первого реалити-шоу про киберспорт

В России 12 мая стартовали съемки первого реалити-шоу про киберспорт, сообщает портал gameinside.ua со ссылкой на Федерацию компьютерного спорта Калининграда. Участникам шоу предложат выступить в качестве киберспортивных менеджеров и собрать команды по Dota 2 из учеников школ в возрасте от 14 до 16 лет. В конце августа состоится турнир "Боевая арена" между данными коллективами. Победителю чемпионата достанется денежный приз.

Финальные игры примет киберспортивная арена "База" в Калининграде. Шоу называется "Киберспорт – путь к мечте". По итогам проекта, планируется запуск федеральной лиги по компьютерному спорту.