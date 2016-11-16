В плей-офф OGN APEX Season 1 пробились три команды из Европы

Определились все участники плей-офф OGN APEX Season 1 по дисциплине Overwatch. В четвертьфинал вышли три европейские команды – Rogue (Франция), Team EnVyUs и Reunited (обе – Европа), а также пять южнокорейских коллективов – LW Blue, Lunatic-Hai, BK Stars, Team KongDoo Uncia и AF.Blue.



Примечательно, что сетка турнира распорядилась таким образом, что в полуфинал точно выйдет один из представителей европейской школы Overwatch – между собой в 1/4 финала сыграют Rogue и Team EnVyUs. Reunited предстоит противостояние с AF.Blue, в других четвертьфиналах зрителей ждут южнокорейские баталии между Lunatic-Hai и Team KongDoo Uncia, и LW Blue и BK Stars. Общий призовой фонд сезонного турнира составляет 180 тысяч долларов, из которых половина достанется чемпионам соревнований.