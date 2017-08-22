В PES 2018 можно будет сыграть за Оуэна, Бекхэма и Марадону

Компания Konami, разрабатывающая новый футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2018, представила новый видеоролик о режиме myClub (аналог Ultimate Team в FIFA. – Прим. "СЭ") в своей игре. На презентации на выставке Gamescom в Кельне был показан трейлер о легендарных игроках, которых можно будет заполучить в свои клубы.

В игре будут представлены 5 экс-игроков дортмундской "Боруссии"​: Михаэль Цорк, Норберт Дикель, Йорг Хайнрих, Карл-Хайнц Ридле и Ларск Риккен, 3 легенды "Ливерпуля": Иан Раш, Робби Фаулер и Майкл Оуэн, а также бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона и экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Релиз PES 2018 в США запланирован на 12 сентября, а в Европе – на 14-е. Демоверсия игры станет доступна 30 августа на консолях.