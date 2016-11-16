В Overwatch добавлен новый герой и карта

Список героев Overwatch пополнился новым персонажем – хакершей Сомброй, сообщает Battle.net. Помимо этого, в игру была добавлена новая карта "Экостанция: Антарктика" и доступен новый аркадный игровой режим. Помимо этого, разработчики внесли изменения в баланс героев.

Способности Сомбры:

пистолет-пулемет - автоматический пистолет-пулемет Сомбры позволяет ей стрелять на небольшом расстоянии;

взлом - сомбра взламывает противника, временно не позволяя ему использовать способности, или медкомплект, делая его бесполезным для врагов;

максировка - сомбра на короткий промежуток времени становится невидимой, а ее скорость передвижения существенно увеличивается. При использовании атакующих способностей, нанесении или получении урона камуфляж снимается;

транслокатор - сомбра бросает маячок-транслокатор. Пока маячок активен, она может мгновенно перенестись к нему (даже если он висит в воздухе);

импульс - сомбра испускает импульс электромагнитной энергии, уничтожающий щиты и барьеры в большом радиусе и взламывающий всех попавших в него противников.