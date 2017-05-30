В Неваде легализовали ставки на киберспорт

В Неваде сделали легальными ставки на события киберспорта, сообщает The Esports Observer. Соответствующий законопроект подписал губернатор штата Брайан Сендовал. Теперь закон о ставках на традиционные спортивные события будет действовать и в компьютерном спорте. Однако в правовом акте этот пункт значится как "другие события".

Отметим, что ранее власти уже разрешали принимать ставки на киберспорт в отдельных случаях – речь идет о казино Downtown Grand в Лас-Вегасе. Прежде в США это было разрешено в Нью-Джерси и Делавере.