В Киеве пройдет турнир по Hearthstone с призовым фондом 30 тысяч долларов

Украинская киберспортивная организация StarLadder анонсировала турнир по Hearthstone, LAN-финал которого пройдет в Киеве. В SL i-League Hearthstone StarSeries примут участие пять игроков из дивизиона "Мир" и три из дивизиона "Китай". Отборочные соревнования стартуют 12 мая. В квалификации примут участие 16 приглашенных киберспортсменов, разделенных на две группы.

Заключительный этап первенства пройдет с 9 по 11 июня. Призовой фонд чемпионата составит 30 тысяч долларов. Все встречи пройдут в формате до трех побед.