В Канаде запустят круглосуточный киберспортивный канал

Одно из крупнейших спортивных СМИ Канады – компания Sportsnet – подписала соглашение с киберспортивной организацией ESL, сообщает esportsobserver.com. Договор предусматривает создание круглосуточного канала о компьютерном спорте на канадском телевидении. Руководство проекта сообщило, что планирует в июле запуск различных тематических шоу, подборок ярких игровых моментов и аналитических программ.

Sportsnet создаст первый круглосуточный киберспортивный канал в регионе. Его аналоги существуют в Чехии и Корее, где вещают PG24 и OGN соответственно.