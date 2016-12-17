19:33 | КИБЕРСПОРТ

В "Хьюстоне" уверены: киберспорт – большая возможность для клуба НБА

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Директор киберспортивного направления "Хьюстона" Себастьян Парк подчеркнул в интервью eSports Observer, что клуб НБА пока не определился, как именно будет действовать в этой сфере. При этом он выразил уверенность в том, что для "Рокитс" в этом направлении открываются большие возможности.

 
Логотип "Хьюстона"."Хьюстон" открыл киберспортивное подразделение

– Что планирует делать "Хьюстон" в сфере киберспорта прежде всего? - вопрос Парку.

– Сейчас мы изучаем ее в целом, чтобы точно определить, где наша работа может быть максимально эффективной. Клуб уверен, что это огромная возможность. Мы будем делать шаги, которые будут и развивать киберспорт, и вовлекать нас в этом процесс.

– Почему клубы НБА первыми в США стали инвестировать в киберспорт?

– Я не могу говорить за остальных, но наша лига всегда отличалась использованием передовых технологий и грамотными инвестициями в будущее.

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