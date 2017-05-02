В Hearthstone зарегистрировалось 70 миллионов игроков

Аудитория игры Hearthstone выросла до 70 миллионов человек, сообщает пресс-служба Blizzard. По этому поводу компания приготовила сюрприз для пользователей.

"Мы невероятно тронуты и благодарны, что у Hearthstone столько поклонников. В знак признательности мы решили провести особую временную акцию: все, кто войдет в игру до конца мая, получат в подарок 3 комплекта карт "Экспедиции в Ун'Горо". Да-да! Все, и просто за вход в игру. Впереди у нас еще много лет игры и дружбы. Выше кружки! Что ждет Hearthstone впереди – мы узнаем вместе с вами", – говорится в сообщении.