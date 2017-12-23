В Госдуме предложили провести школьную олимпиаду по киберспорту

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил провести в России международную олимпиаду по наукам и киберспорту. Он направил обращение в Минобрнауки и Минспорта. Парламентарий пояснил, что благодаря состязанию российские школьники смогут больше общаться с ребятами из других стран. Он также отметил, что включение киберспорта в перечень состязаний привлечет внимание школьников.

- Проведение всемирной олимпиады по киберспорту будет принципиально новым событием, - приводит RT слова Чернышова. - В других странах такого еще не было. Таким образом, мы получим право лидерства в этой области.