16:28 23 декабря | КИБЕРСПОРТ

В Госдуме предложили провести школьную олимпиаду по киберспорту

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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил провести в России международную олимпиаду по наукам и киберспорту. Он направил обращение в Минобрнауки и Минспорта. Парламентарий пояснил, что благодаря состязанию российские школьники смогут больше общаться с ребятами из других стран. Он также отметил, что включение киберспорта в перечень состязаний привлечет внимание школьников.

- Проведение всемирной олимпиады по киберспорту будет принципиально новым событием, - приводит RT слова Чернышова. - В других странах такого еще не было. Таким образом, мы получим право лидерства в этой области.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/russia/article/463177-gosduma-mezhdunarodnaya-olimpiada-shkolniki

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Igorello97

Наоборот, нужно школьников от компьютеров отрывать. А у нас наоборот подсаживают.

17:12 23 декабря