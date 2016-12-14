В Финляндии киберспорт признали спортивной дисциплиной

Федерация компьютерного спорта Финляндии стала членом Олимпийского комитета страны, сообщает ie-sf.com. Признание киберспорта на законодательном уровне относит его к официальным спортивным дисциплинам.

Отныне киберспортсмены в Финляндии смогут подписывать трудовые соглашения, получать необходимые условия труда и делать налоговые отчисления. Также это облегчит процесс получения виз для участия в киберспортивных соревнованиях. Напомним, что ранее Франция, Италия, Китай, Южная Корея, Непал и Россия признали киберспорт официальной спортивной дисциплиной.