В Cloud9 вложили 19,7 миллиона долларов

Организация Cloud9 привлекла 19,7 миллиона долларов инвестиций, сообщает ESPN со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Всего организация выставила на биржу ценных бумаг на 25 миллионов долларов.

Ранее в Cloud9 вложили 3 миллиона долларов. Среди инвесторов числятся легенда американского футбола Джо Монтана, совладелец "Голден Стэйт Уорриорз" Чамат Палихапития и один из основателей Reddit Алексис Оганян.

Напомним, что в августе прошлого года Cloud9 купили слот в Overwatch League за 20 миллионов долларов.