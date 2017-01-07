В Белоруссии зарегистрировали федерацию киберспорта

Белорусская федерация киберспорта получила официальный статус. На странице организации в социальной сети "Вконтакте" сообщается, что ее основной целью является содействие развитию в Белоруссии компьютерного спорта как нового вида спортивной соревновательной деятельности и специальной практики подготовки человека к соревнованиям на базе компьютерной техники, программного обеспечения, интерактивных устройств и иных возможностей компьютерных технологий, а также вовлечение в компьютерный спорт широких слоев населения страны.

Напомним, в июне 2016 года киберспорт был признан официальным видом спорта в России.

"Совсем недавно мы получили очень хороший новогодний подарок, а именно свидетельство о государственной регистрации общественного объединения. С того самого времени мы ничего и никому не рассказывали о своих планах, но решили, что в начале февраля будет проведена небольшая пресс-конференция на которой мы расскажем, что такое РОО "Белорусская Федерация Киберспорта" и чем оно будет заниматься", – говорится в заявлении федерации.