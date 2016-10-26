В 1/8 финала вторых американских отборочных The Boston Major больше половины команд - европейские

По итогам первого дня второй открытой квалификации на The Boston Major 2016 в американском регионе в 1/8 финала вышли 9 европейских команд, среди которых Kaipi, Power Rangers, Elements Pro Gaming и FlipSid3 Tactics. Кроме них в эту стадию отобрались три североамериканских коллектива и четыре южноамериканских. В закрытую квалификацию в итоге попадет лишь одна команда. Этот этап завершится 27 октября.

Напомним, ранее победу в первых открытых отборочных одержала европейская ProDota Gaming. Правила турнира не запрещают командам выступать не в своем регионе.

Призовой фонд The Boston Major-2016 составит три миллиона долларов.