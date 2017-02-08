Университет в Огайо учредил киберспортивную стипендию

Частный университет Лурдс в штате Огайо открыл стипендиальные программы по киберспортивным специальностям. Учебное заведение планирует набрать до 60 студентов по этому направлению. Подобную практику уже внедрили около 30 высших учебных заведений США, сообщает cincinnati.com

- Чтобы участвовать в киберспортивных соревнованиях, необходимо уметь критически мыслить, быть морально устойчивым, а также уметь работать в команде, – подчеркнула президент университета Мэри Энн Гавелек. – Студенты с такими навыками подходят нашему университету.

Стоит отметить, что в киберспортивном отделении Лурдса не будут представлены шутеры от первого лица, так как это противоречит каталической направленности университета.