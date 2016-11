Unicorns of Love выиграла турнир Intel Extreme Masters Season 11 Oakland

Unicorns of Love одержала победу на турнире Intel Extreme Masters Season 11 Oakland по дисциплине League of Legends. В финале "Единороги любви" переиграли тайваньский коллектив Flash Wolves. Для победы Unicorns of Love потребовалось 5 карт – 3:2. Помимо чека на 50 тысяч долларов, европейский коллектив завоевал путевку на мировой чемпионат IEM Season 11. Общий призовой фонд турнира, в котором приняли участие шесть команд, составлял 100 тысяч долларов. Чемпионат мира пройдет в польском Катовице в марте 2017 года.

IEM Season XI – Oakland

Финал

Unicorns of Love (Европа) – Flash Wolves (Тайвань) – 3:2