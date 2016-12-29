Украинец "DrHippi" победил в номинации "Прорыв года" GosuAward

Портал gosugamers.net огласил список победителей премии GosuAwards по дисциплине Hearthstone. Украинский киберспортсмен российской организации Virtus.pro Артем "DrHippi" Кравец стал победителем в номинации "Прорыв года". Это решение было принято специальным комитетом портала. Россиянин Павел "Pavel" победил в этой же номинации по мнению сообщества. Стоит отметить, что оба спортсмена из СНГ встречались в финале последнего чемпионата мира по Hearthstone, где победу праздновал киберспортсмен из России.