16:26 | КИБЕРСПОРТ

Украинец "DrHippi" победил в номинации "Прорыв года" GosuAward

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Портал gosugamers.net огласил список победителей премии GosuAwards по дисциплине Hearthstone. Украинский киберспортсмен российской организации Virtus.pro Артем "DrHippi" Кравец стал победителем в номинации "Прорыв года". Это решение было принято специальным комитетом портала. Россиянин Павел "Pavel" победил в этой же номинации по мнению сообщества. Стоит отметить, что оба спортсмена из СНГ встречались в финале последнего чемпионата мира по Hearthstone, где победу праздновал киберспортсмен из России.

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