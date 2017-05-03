Украина одержала третью победу подряд на Global Games по Hearthstone

Сборная Украины переиграла команду Филиппин в рамках третьего тура группового этапа международного турнира Hearthstone Global Games и закрепила свое лидерство в таблице. Счет встречи – 3:0. Для Украины эта победа стала третьей подряд в рамках данного чемпионата. В первых двух турах были переиграны сборные Хорватии и Германии.

Стоит отметить, что капитаном украинской четверки является член российской организации Virtus.pro Артем "DrHippi" Кравец. Всего в первом этапе HGG примут участие представители 48 стран. Составы команды были определены путем открытого регионального голосования среди болельщиков. Призовой фонд турнира от разработчика игры – корпорации Blizzard – составляет 300 тысяч долларов.