Украина одержала четвертую победу подряд на Hearthstone Global Games

Сборная Украины по Hearthstone переиграла команду Чехии в четвертом туре группового этапа международного турнира – Hearthstone Global Games. Счет встречи – 3:2. После этого матча коллектив из СНГ единолично возглавил группу H с четырьмя победами в четырех встречах. В первых трех турах были переиграны сборные Хорватии, Германии и Филиппин.

Стоит отметить, что капитаном украинской четверки является член российской организации Virtus.pro Артем "DrHippi" Кравец. Всего в первом этапе HGG примут участие представители 48 стран. Составы команды были определены путем открытого регионального голосования среди болельщиков. Призовой фонд турнира от разработчика игры – корпорации Blizzard – составляет 300 тысяч долларов.