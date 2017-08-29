Уэстбрук и Карри - самые высокорейтинговые игроки NBA 2K18

Компания 2K, занимающаяся разработкой нового баскетбольного симулятора NBA 2K18, опубликовала Топ-10 игроков своей новой игры. Первое место разделили действующий MVP НБА Рассел Уэстбрук, выступающий за "Оклахома-Сити", и защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри, общий рейтинг которых составляет 94 OVR (OVR - общий показатель уровня игрока. Максимальный - 99. - Прим. "СЭ"). Замкнул тройку лучших разыгрывающий "Хьюстона" Крис Пол с рейтингом 91.

Напомним, выход NBA 2K18 запланирован на 19 сентября этого года на всех популярных платформах: PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3, Windows.