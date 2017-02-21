16:28 | КИБЕРСПОРТ

У участника турнира BEAST 7 случился сердечный приступ во время матча

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У одного из участников турнира BEAST 7 по Super Smash Bros случился сердечный приступ во время выступления. Все матчи были немедленно остановлены. Первую помощь пострадавшему оказал один из зрителей, являющийся студентом медицинского университета, сообщает pvplive.net. Личные данные и текущее состояние игрока не разглашаются из-за врачебной тайны.

Турнир The Beast 7 по Super Smash Bros является крупнейшим в Европе по данной дисциплине. В нем приняло участие 64 игрока. Чемпионат прошел в шведском городе Гетеборг с 17 по 19 февраля.

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