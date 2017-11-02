Тренер Vega: "Между мной и игроками "Веги" поначалу была "стена"

Новый тренер Vega Squadron Артем "Fierce" Иванов отметил в интервью пресс-службе организации, что не любит настраивать эмоционально команду на игру. По его словам, основной задачей тренера является научить игроков принимать правильные решения, с учетом изменяющейся ситуации.

– В заключаются обязанности тренера?

– Первостепенная задача: научить ребят быстро соображать в игре, потому что ситуация на карте меняется каждые пару секунд. Собственно, видеть главные ключевые моменты и реагировать на них.

– Приходится ли настраивать команду морально?

– Приходится. Я это дико не люблю, потому что я не умею это делать. Для меня аспект моральный отсутствует вовсе. Я подхожу к игре спокойно, хладнокровно. Что могу, то и делаю.

– Как отнеслись в команде?

– Отнеслись хорошо. Поначалу была некая "стена", которая легко была сломлена на буткемпе и в Китае. В игре бывает, что не слушают. Главное – найти компромис, прийти к единому мнению.