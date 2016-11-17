TORNADO RoX заявила на LCL Open 2016 поляка и шведа

Команда TORNADO RoX объявила имена игроков, которые выступят на предстоящем турнире LCL Open 2016, сообщает пресс-служба киберспортивной организации. В основной состав коллектива попали три игрока – Дмитрий "DimaJke" Гуща, Антон "Ekka" Шестаков (оба – Россия) и Оскар "Raxxo" Базидло (Польша). Еще два игрока находятся "на просмотре" в команде и по итогам турнира получат шанс занять место в основном составе коллектива на следующий сезон – Дмитрий "Dark Solece" Никель (Россия) и Себастиан "Ekd" Вилкстрем (Швеция). LCL Open 2016 пройдет в два этапа. Групповая стадия будет сыграна в двух городах – Москве и Санкт-Петербурге, информации о плей-офф пока не появлялось. Известно, что по итогам раунда на выбывание команды разыграют 1,5 миллиона рублей.