TORNADO ENERGY захватила лидерство в "Золотой серии" World of Tanks

Состоялись матчи 11-го тура "Золотой серии" СНГ по World of Tanks. Лидерство в турнирной таблице захватила TORNADO ENERGY, переиграв со счетом 5:3 Brain Storm. На одно очко от нее отстают Natus Vincere и Not So Serious.

WGL

"Золотая серия" СНГ

Групповой турнир

11-й тур

Carpe Diem (Россия) – Natus Vincere (Россия) – 5:4

IMPACT Gaming (Россия) – Nomen Est Omen (Украина) – 4:5

Unique (Россия) – Not So Serious (Россия) – 5:0

TORNADO ENERGY (Россия) – Brain Storm (Россия) – 5:3

Турнирное положение после 11 туров: TORNADO ENERGY (Россия) – 25 очков, Natus Vincere (Россия) – 24, Not So Serious (Россия) – 24 очка, Unique (Россия) – 18, Carpe Diem (Россия) – 16, Brain Storm (Россия) – 12, Nomen Est Omen (Украина) – 8, IMPACT Gaming (Россия) – 5.