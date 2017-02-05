TORNADO ENERGY разгромила NEO и поднялась на второе место "Золотой серии" World of Tanks

Российская команда TORNADO ENERGY нанесла крупное поражение украинской NEO в матче 10-го тура "Золотой серии" СНГ по World of Tanks со счетом 5:0. Этот успех позволил коллективу подняться на второе место в турнирной таблице, обойдя Not So Serious, у которой есть игра в запасе.

WGL

"Золотая серия" СНГ

Групповой турнир

10-й тур

TORNADO ENERGY (Россия) – Nomen Est Omen (Украина) – 5:0

Unique (Россия) – IMPACT Gaming (Россия) – 5:4

Турнирное положение: Natus Vincere (Россия) – 23 очка (9 матчей), TORNADO ENERGY (Россия) – 22 (10), Not So Serious (Россия) – 21 (9), Unique (Россия) – 15 (10), Brain Storm (Россия) – 12 (9), Carpe Diem (Россия) – 11 (9), Nomen Est Omen (Украина) – 6 (9), IMPACT Gaming (Россия) – 4 (10).