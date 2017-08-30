Томас Бах: "CS:GO и Dota 2 точно не будет на Олимпийских играх"

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что если киберспорт и будет включен в программу Олимпийских игр, то это не коснется таких популярных дисциплин, как CS:GO или Dota 2. По словам руководителя МОК, игры с насилием и убийствами не соответствуют олимпийским ценностям.

- Мы против дискриминации и насилия, и за мир среди людей, - цитирует SCMP Баха. - Это понятие не соответствует видеоиграм, в которых есть насилие, взрывы и убийства. Нужно провести четкую линию. Видеоигры, в которых играют в то же, что и в реальной жизни - например, футбол или баскетбол - можно было бы рассмотреть в качестве дисциплин на Олимпийских играх, но те игры, которые связаны с безвозмездным насилием и кровопролитием, идут против олимпийских ценностей.

Поэтому соревнования по футболу или другим видам спорта в виртуальном мире представляют большой интерес. Мы надеемся, что игроки будут демонстрировать спортивные результаты, а если их фанаты в итоге будут играть в спорт в реальной жизни, то мы будем еще больше счастливы.

Однако на данный момент пока продолжаются обсуждения. Необходимо некоторое время, потому что киберспорт сейчас только формируется. Это успешная индустрия, но она пока еще не имеет четкой организации. Должен быть тот, кто гарантирует, что киберспортсмены не используют допинг, что они следуют всем техническим правилам, что они уважают друг друга.