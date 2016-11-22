TNC Pro Team уволила двух игроков

Марк "Cast" Пилар и Джон "Teehee" Абанто уволены из состава TNC Pro Team, сообщает пресс-служба команды. По словам руководства организации, причиной такого решения стало отсутствие сыгранности в коллективе. О том, кто заменит ушедших игроков, пока не сообщается. Стоит отметить, что последним турниром для TNC стали квалификации к The Boston Major, на которых команде не удалось выйти из группы. На данный момент в составе филиппинского коллектива осталось три игрока – Карло "Kuku" Палад, Сэм "sam_H" Идальго и Рио "ryOyr" Хасевага.