Тина Канделаки: “Киберспорт – это будущее, нравится мне это или нет”

Генеральный продюсер канала "Матч ТВ" Тина Канделаки в интервью порталу vc.ru заявила о том, что видит большие перспективы в трансляции киберспортивных событий. Напомним, что 23 октября на канале "Матч ТВ" прошла трансляция финала турнира по Counter Strike: Global Offensive EPICENTR: Moscow, призовой фонд которого составил 500 тысяч долларов.

"Скепсис Александра Шмурнова объединил весь тот скепсис сообщества, которое не принимает киберспорт. Слушайте, я тоже не играю в World of Tanks, но тем не менее понимаю, что киберспорт – это будущее. Тут ничего не зависит от того, нравится мне это или нет. Здесь все зависит от объема рынка и нашего желания присутствовать на этом рынке", – заявила Тина Канделаки в интервью.