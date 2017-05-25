Тимофей Мозгов посетит финал турнира по World of Tanks в "ВТБ Ледовый дворец"

Специальным гостем финального дня турнира по World of Tanks в "ВТБ Ледовый дворец" станет центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов. Решающие матчи чемпионата пройдут 27 и 28 мая. Призовой фонд чемпионата составляет 300 тысяч долларов, 150 тысяч заработает победитель.

По итогам квалификации c первого места из своих групп вышли китайский коллектив EL Gaming, две команды из СНГ TORNADO ENERGY и Not So Serious, а также европейцы DiNG. В качестве "несеяных" в 1/8 финала будут выступать команды, занявшие вторые места в своих группах. Это американцы Elevate, два коллектива из Европы Oops и Kazna Kru, а также двукратные чемпионы мира – Natus Vincere из СНГ.