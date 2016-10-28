Team Vitality сформировала состав по Overwatch

Французская киберспортивная организация Team Vitality объявила новый состав своей команды по дисциплине Overwatch. В новый состав вошел Дэвид "Lilbow" Москетто. Француз известен по своим выступлениям в другой дисциплине – Starcraft II, причем Москетто является первым не корейским чемпионом Starcraft World Championship Series Premier League.

В июле Lilbow завершил свою карьеру в Starcraft II и обещал в скором времени объявить о том, где именно продолжит свою киберспортивную карьеру. Помимо Москетто, в состав команды вошел еще один французский игрок – Клемент "Hattee" Рискин, ранее известный по выступлениям в другой дисциплине – Call of Duty. Рискин займет в команде капитанскую позицию.

Полностью состав Team Vitality выглядит следующим образом:

Дэвид "Lilbow" Москетто

Симон "Chubz" Вулльо

Алекс "Hexis" Бергс

Клемент "Hattee" Рискин

Алан "Flash0or" Барилларо

Томас "Asox" Виллиаме