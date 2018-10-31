Team Spirit и Team Vitality поучаствуют в LOOT.BET Cup #3

Организаторы LOOT.BET Cup #3 (CS:GO) представили участников и формат турнира. Восемь составов, среди которых Team Spirit, Team Vitality и LeftOut, выступят в групповой стадии, где поборются за выход на LAN-финал чемпионата. Заключительную стадию проведут на Мальте. Призовой фонд соревнования составит 15 тысяч долларов.

Групповая стадия пройдет с 1 по 8 ноября в онлайне. Команды поместили в две группы, где они сыграют по круговой системе с матчами до одной победы. По два лучших состава попадут в плей-офф, где их посеют в сетку формата single-elimination с матчами до двух побед. Встречи стадии устроят с 7 по 9 декабря на Мальте.